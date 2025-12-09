Por que escolhi uma rota para pedestres e como personalizo minha velocidade de caminhada?
Como parte de sua iniciativa para mobilidade suave, a Île-de-France Mobilités oferece, quando relevante, uma opção de "rota para pedestres" nos resultados do seu percurso. Essa alternativa permite que você opte por um meio de transporte menos poluente e benéfico para sua saúde.
Para obter resultados que combinem com seu ritmo, você pode personalizar sua velocidade de caminhada:
- Na página de resultados da rota, clique no ícone "filter" no canto superior direito da tela.
- Selecione "Velocidade de Caminhada".
- Escolha a velocidade nas opções do menu.