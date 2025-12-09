Como parte de sua iniciativa para mobilidade suave, a Île-de-France Mobilités oferece, quando relevante, uma opção de "rota para pedestres" nos resultados do seu percurso. Essa alternativa permite que você opte por um meio de transporte menos poluente e benéfico para sua saúde.

Para obter resultados que combinem com seu ritmo, você pode personalizar sua velocidade de caminhada: