Por que escolhi uma rota para pedestres e como personalizo minha velocidade de caminhada?

Atualizado em 09 dezembro 2025

Como parte de sua iniciativa para mobilidade suave, a Île-de-France Mobilités oferece, quando relevante, uma opção de "rota para pedestres" nos resultados do seu percurso. Essa alternativa permite que você opte por um meio de transporte menos poluente e benéfico para sua saúde.

Para obter resultados que combinem com seu ritmo, você pode personalizar sua velocidade de caminhada:

  • Na página de resultados da rota, clique no ícone "filter" no canto superior direito da tela.
  • Selecione "Velocidade de Caminhada".
  • Escolha a velocidade nas opções do menu.