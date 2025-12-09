Por que não existe uma rota de carro?

O objetivo da Île-de-France mobilités é convidá-lo a favorecermodos de transporte sustentáveis (transporte público, caminhada, ciclismo, carona).

Viagens de carro só são oferecidas quando o início e o fim da busca estão localizados nos seguintes departamentos: Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) e Val d'Oise (95).

Por isso, convidamos você a consultar outros meios de transporte (transporte público, ciclismo, carona).

Nota: carona é oferecida na aba "Car". 