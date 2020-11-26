Mesmo offline, as informações estão sempre disponíveis no aplicativo Vianavigo!

Por favor, note que, se você perder momentaneamente a conexão de Internet do meu smartphone, seu itinerário consultado ainda estará disponível, assim como aqueles que você ainda não consultou, como viagens de bicicleta ou soluções de carona.

Todas as informações em um mapa salvo de rota ainda estarão disponíveis: os diferentes estágios e horários, o mapa do bairro, etc.

O acesso ao mapa regional e aos mapas da rede de transporte público nas IDF (anteriormente baixados) é sempre possível até mesmo offline.

Mesmo no modo offline, é possível validar seu bilhete de transporte desmaterializado (aplicativo Android).