Os gerentes de estrada têm o poder de evoluir. Dependendo do status da estrada onde o ponto de parada está localizado, a entidade competente pode ser: o Conselho Departamental, se a parada estiver em uma via departamental, a Aglomeração ou Comunidade Municipal, se a parada estiver em uma via de interesse comunitário, o município, se a parada estiver em uma via municipal.

Assim, dependendo da localização do ponto de parada, é necessário encaminhar o caso à autoridade competente.