Como faço para relatar um defeito em material rodante ferroviário (trem, metrô, bonde)?
Para permitir que o operador em questão atue o mais rapidamente possível na rede que opera, é necessário relatar diretamente a ele qualquer anomalia relacionada ao material rodante: dia, horário, linha, tipo de equipamento em questão, estação, etc.
Códigos QR estão disponíveis nos trens (na forma de adesivos) para permitir a realização de relatórios sobre condições de conforto e limpeza.
Encontre o nome do operador da minha linha
Você pode enviar uma cópia da sua mensagem para a Île-de-France Mobilités para que ela possa garantir a resposta que lhe será dada.