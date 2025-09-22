Para permitir que o operador em questão atue o mais rapidamente possível na rede que opera, é necessário relatar diretamente a ele qualquer anomalia relacionada ao material rodante: dia, horário, linha, tipo de equipamento em questão, estação, etc.

Códigos QR estão disponíveis nos trens (na forma de adesivos) para permitir a realização de relatórios sobre condições de conforto e limpeza.

Encontre o nome do operador da minha linha

Você pode enviar uma cópia da sua mensagem para a Île-de-France Mobilités para que ela possa garantir a resposta que lhe será dada.