No aplicativo Île-de-France Mobilités, veja suas compras mais recentes na seção Meu espaço> Gerencie minha conta > Meu comprovante de compra. Você encontrará todas as compras que fez, desde que tenha sido autenticado em sua conta Île-de-France Mobilités no momento da compra.

Se você não estava logado na sua conta Île-de-France Mobilités quando comprou uma passagem, essa compra não aparece na lista das suas últimas compras. Da mesma forma, compras feitas pelo aplicativo Wallet no seu iPhone não aparecerão no seu espaço.