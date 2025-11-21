Como posso entrar em contato com o atendimento ao cliente sobre um ingresso comprado pelo aplicativo?
Você precisa de ajuda com um ingresso carregado no seu passe Navigo com um telefone?
- Em caso de dificuldade para recarregar um bilhete em um passe Navigo com o telefone, o aplicativo móvel oferece uma seção permitindo processamento automático, o que resulta no carregamento do bilhete ou no cancelamento do pagamento.
Acesse o aplicativo Île-de-France Mobilités:
Comprar> Entre em contato conosco >Os ingressos carregados no meu passe Navigo> Não consigo carregar meu passe Navigo no celular.
- Para obter ajuda com um ingresso (ingresso, passe Navigo, etc.) JÁ carregado no seu passe Navigo com um telefone, vá aos pontos de venda habituais (balcões, balcões e agências) ou entre em contato com o atendimento ao cliente pelo aplicativo na seção "Meu espaço".
Você precisa de ajuda com um chamado carregado no seu celular ou smartwatch?
- Para um chamado carregado no seu celular ou smartwatch: Você pode pagar para certos pedidos diretamente pelo aplicativo móvel no
Entre em contato conosco > Meus bilhetes de transporte [...] e, se necessário, envie um pedido para nós.
- No iPhone, se seu aplicativo permitir gerenciar vários cartões Navigo desmaterializados, você será convidado a selecionar o cartão em questão na seção de serviço pós-venda escolhida.
- Do app Apple Maps, você é redirecionado para o aplicativo Île-de-France Mobilités para criar sua aplicação: selecione seu cartão Navigo desmaterializado, menu contextual (...) > Dados de mapas > aplicação Île-de-France Mobilités.
- Da Samsung Wallet, você é redirecionado para o aplicativo Île-de-France Mobilités para criar sua solicitação: consulte os tickets carregados no seu celular, selecione um desses ingressos, depois o menu de contexto (...).
A autenticação no Île-de-France Mobilités Connect é necessária para enviar sua solicitação.
Captura de tela do aplicativo e destaque do botão "entre em contato conosco" na seção de compras, dedicado ao serviço pós-venda.