Como posso entrar em contato com o atendimento ao cliente sobre um ingresso comprado pelo aplicativo?

Atualizado em 21 novembro 2025

Você precisa de ajuda com um ingresso carregado no seu passe Navigo com um telefone?

  • Em caso de dificuldade para recarregar um bilhete em um passe Navigo com o telefone, o aplicativo móvel oferece uma seção permitindo processamento automático, o que resulta no carregamento do bilhete ou no cancelamento do pagamento.

Acesse o aplicativo Île-de-France Mobilités:
Comprar> Entre em contato conosco >Os ingressos carregados no meu passe Navigo> Não consigo carregar meu passe Navigo no celular.

  • Para obter ajuda com um ingresso (ingresso, passe Navigo, etc.) JÁ carregado no seu passe Navigo com um telefone, vá aos pontos de venda habituais (balcões, balcões e agências) ou entre em contato com o atendimento ao cliente pelo aplicativo na seção "Meu espaço".

Você precisa de ajuda com um chamado carregado no seu celular ou smartwatch?

  • Para um chamado carregado no seu celular ou smartwatch: Você pode pagar para certos pedidos diretamente pelo aplicativo móvel no
    Entre em contato conosco > Meus bilhetes de transporte [...] e, se necessário, envie um pedido para nós.
  • No iPhone, se seu aplicativo permitir gerenciar vários cartões Navigo desmaterializados, você será convidado a selecionar o cartão em questão na seção de serviço pós-venda escolhida.
  • Do app Apple Maps, você é redirecionado para o aplicativo Île-de-France Mobilités para criar sua aplicação: selecione seu cartão Navigo desmaterializado, menu contextual (...)  > Dados de mapas > aplicação Île-de-France Mobilités.
  • Da Samsung Wallet, você é redirecionado para o aplicativo Île-de-France Mobilités para criar sua solicitação: consulte os tickets carregados no seu celular, selecione um desses ingressos, depois o menu de contexto (...).

A autenticação no Île-de-France Mobilités Connect é necessária para enviar sua solicitação.

Captura de tela do aplicativo e destaque do botão "entre em contato conosco" na seção de compras, dedicado ao serviço pós-venda.