Você precisa de ajuda com um ingresso carregado no seu passe Navigo com um telefone?

Em caso de dificuldade para recarregar um bilhete em um passe Navigo com o telefone, o aplicativo móvel oferece uma seção permitindo processamento automático, o que resulta no carregamento do bilhete ou no cancelamento do pagamento.

Acesse o aplicativo Île-de-France Mobilités:

Comprar> Entre em contato conosco >Os ingressos carregados no meu passe Navigo> Não consigo carregar meu passe Navigo no celular.

Para obter ajuda com um ingresso (ingresso, passe Navigo, etc.) JÁ carregado no seu passe Navigo com um telefone, vá aos pontos de venda habituais (balcões, balcões e agências) ou entre em contato com o atendimento ao cliente pelo aplicativo na seção "Meu espaço".

Você precisa de ajuda com um chamado carregado no seu celular ou smartwatch?

Para um chamado carregado no seu celular ou smartwatch: Você pode pagar para certos pedidos diretamente pelo aplicativo móvel no

Entre em contato conosco > Meus bilhetes de transporte [...] e, se necessário, envie um pedido para nós.

e, se necessário, envie um pedido para nós. No iPhone, se seu aplicativo permitir gerenciar vários cartões Navigo desmaterializados, você será convidado a selecionar o cartão em questão na seção de serviço pós-venda escolhida.

Do app Apple Maps, você é redirecionado para o aplicativo Île-de-France Mobilités para criar sua aplicação: selecione seu cartão Navigo desmaterializado, menu contextual (...) > Dados de mapas > aplicação Île-de-France Mobilités .

. Da Samsung Wallet, você é redirecionado para o aplicativo Île-de-France Mobilités para criar sua solicitação: consulte os tickets carregados no seu celular, selecione um desses ingressos, depois o menu de contexto (...).

A autenticação no Île-de-France Mobilités Connect é necessária para enviar sua solicitação.