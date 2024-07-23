Quais métodos de pagamento são aceitos?
A maioria dos cartões CB, MasterCard e Visa é aceita, desde que sejam autorizados para venda pela internet e à distância (VAD).
Dependendo do seu celular, você também pode pagar seus bilhetes de transporte com Apple Pay ou Samsung Pay.
Para uma compra feita pelo aplicativo Apple Wallet, o pagamento deve ser feito com o Apple Pay.
Para uma compra feita pela Samsung Wallet, o pagamento deve ser feito com o Samsung Pay.
Outros métodos de pagamento como PayPal, American Express, Paylib, Lydia... não são aceitos.