A maioria dos cartões CB, MasterCard e Visa é aceita, desde que sejam autorizados para venda pela internet e à distância (VAD).

Dependendo do seu celular, você também pode pagar seus bilhetes de transporte com Apple Pay ou Samsung Pay.

Para uma compra feita pelo aplicativo Apple Wallet, o pagamento deve ser feito com o Apple Pay.

Para uma compra feita pela Samsung Wallet, o pagamento deve ser feito com o Samsung Pay.

Outros métodos de pagamento como PayPal, American Express, Paylib, Lydia... não são aceitos.