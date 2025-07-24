Como faço para obter um passe Navigo para preços de transporte de solidariedade?
Se você não tiver um passe Navigo, pode se inscrever online, pelo correio ou em uma agência.
- Cuidado! O nome e sobrenome no passe Navigo devem estar estritamente de acordo com os que aparecem no seu atestado social (CAF, UNEDIC, MSA, etc.)
- A Agence Solidarité Transport deve saber seu número de cliente Navigo (que aparece acima da foto) para lhe atribuir direitos.
Procedimento em uma agência
Você pode ir às agências de vendas das seguradoras, aos pontos de venda da RATP e aos escritórios de serviço da Navigo SNCF para que seja fabricado gratuitamente no local.
Procedimento online
Fazendo o pedido no site da Île-de-France Mobilités:
- Faça login na sua Área Pessoal ou crie uma conta;
- Vá para a seção "Meu Navego>> "Assine ou peça um passe" >> "Peça um passe";
- Você pode retirar o passe nas agências de vendas das transportadoras, nos pontos de venda da RATP e nos Desks de Atendimento Navigo SNCF , ou recebê-lo em até 10 dias úteis.
Abordagem baseada em papel
Ao preencher o formulário de inscrição: coloque uma foto sua em um fundo branco na caixa fornecida para esse fim.
O passe Navigo será enviado por correio pela Agence Solidarité Transport.