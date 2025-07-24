Se você não tiver um passe Navigo, pode se inscrever online, pelo correio ou em uma agência.

O nome e sobrenome no passe Navigo devem estar estritamente de acordo com os que aparecem no seu atestado social (CAF, UNEDIC, MSA, etc.) A Agence Solidarité Transport deve saber seu número de cliente Navigo (que aparece acima da foto) para lhe atribuir direitos.

Procedimento em uma agência

Você pode ir às agências de vendas das seguradoras, aos pontos de venda da RATP e aos escritórios de serviço da Navigo SNCF para que seja fabricado gratuitamente no local.

Procedimento online

Fazendo o pedido no site da Île-de-France Mobilités:

Abordagem baseada em papel

Ao preencher o formulário de inscrição: coloque uma foto sua em um fundo branco na caixa fornecida para esse fim.

O passe Navigo será enviado por correio pela Agence Solidarité Transport.