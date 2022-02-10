Um serviço gratuito de transporte porta a porta* foi criado pela Île-de-France Mobilités para alunos e estudantes com deficiência.

* Os alunos ficam sob a responsabilidade dos pais entre casa e o veículo, tanto na ida quanto na volta.

A lei de 2005 sobre direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania de pessoas com deficiência estabelece o princípio de acessibilidade a todo o transporte de passageiros para integração prioritária no ambiente comum. No entanto, dependendo da deficiência, essa integração pode ser difícil ou até inadequada para as necessidades da criança. O paratransporte resolve esse problema.

Um serviço coletivo, o paratransit, permite que os estudantes sejam transportados em grupos em veículos de pequena capacidade e adaptados às suas necessidades (por exemplo, instalações para cadeiras de rodas ou ambulância).

Os horários são adaptados aos das turmas e o serviço é prestado por motoristas especialmente treinados e veículos de pequena capacidade, adaptados às necessidades dos alunos (como instalações para cadeiras de rodas ou ambulâncias).

Saiba mais sobre paratransporte

