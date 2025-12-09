Como posso saber sobre a acessibilidade do transporte em Île-de-France?
A Île-de-France Mobilités oferece um portal dedicado à acessibilidade do transporte na Île-de-France.
Este portal permite que você encontre todas as informações necessárias para preparar suas viagens, incluindo:
- Informações práticas para planejar suas viagens acessíveis (rotas acessíveis, equipamentos e serviços acessíveis).
- Assistência e acompanhamento durante a viagem.
- Contatos úteis para informações e assistência em mobilidade.
- Pacotes específicos e descontos.
- Serviços adicionais (paratransporte, soluções de mobilidade).