Como posso saber sobre a acessibilidade do transporte em Île-de-France?

Atualizado em 09 dezembro 2025

A Île-de-France Mobilités oferece um portal dedicado à acessibilidade do transporte na Île-de-France.

Este portal permite que você encontre todas as informações necessárias para preparar suas viagens, incluindo:

  • Informações práticas para planejar suas viagens acessíveis (rotas acessíveis, equipamentos e serviços acessíveis).
  • Assistência e acompanhamento durante a viagem.
  • Contatos úteis para informações e assistência em mobilidade.
  • Pacotes específicos e descontos.
  • Serviços adicionais (paratransporte, soluções de mobilidade).