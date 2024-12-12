Do site

O status operacional dos elevadores é registrado três vezes ao dia (às 8h, 14h e 20h) nas estações SNCF e RATP. No site, o status operacional dos elevadores em uma estação pode ser consultado na seção dedicada.

Verifique o status dos elevadores

A partir desta página do site, você também pode assinar um serviço de alerta (por SMS ou e-mail) para ser alertado sobre a mudança no status dos elevadores em sua estação.



Nas suas viagens pelo site, se você marcou a opção "Descubra quais instalações estão disponíveis na minha viagem", essas informações são exibidas clicando na função "Ver o status dos teleféricos" a partir de um passo em um roteiro detalhado ("...").

Do aplicativo móvel

Ao buscar sua rota, você pode acessar as configurações de busca clicando no canto superior direito da tela. Isso permitirá que você indique se está em cadeira de rodas e adapte seu trajeto de acordo.

De forma mais geral, ao selecionar um resultado na busca de rota, você recebe todos os procedimentos de acessibilidade nas estações que está visitando. Também está disponível um número de telefone sem sobretaxa: Infomobi 09 70 81 83 85 para ajudar na sua viagem (disponível entre 7h e 22h, 7 dias por semana, exceto 1º de maio).