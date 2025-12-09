No site da Île-de-France Mobilités

Acesse o site da Île-de-France Mobilités.

Vá para a seção de Rotas.

Procure direções selecionando sua partida e chegada.

Selecione o caminho que mais combina com você.

À direita de cada etapa da sua jornada, você encontrará ícones representando os serviços acessíveis presentes em sua jornada. A lenda pode ser encontrada no final do roadmap.

De forma mais geral, ao selecionar um resultado na busca de rota, você recebe todos os procedimentos de acessibilidade nas estações que está visitando. Também está disponível um número de telefone sem sobretaxa: Infomobi 09 70 81 83 85 (número Crystal sem sobretaxa) para ajudar na viagem (disponível entre 7h e 22h, 7 dias por semana, exceto 1º de maio).