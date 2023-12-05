Esta pergunta não foi atualizada e provavelmente está desatualizada. Para ver a resposta à sua pergunta, acesse aqui.

Em uma rota que é usada regularmente, recomendamos que você assine os alertas de trânsito para receber uma notificação no seu smartphone assim que uma interrupção for notada na rota. A função de assinatura pode ser acessada pela tela "Line" na seção "Horários" ou "Informações de Tráfego", clicando no botão no canto superior direito ou pelo palco do mapa da rota clicando no botão "mais ações neste estágio" ("...").

A função de assinatura do app não exige que você crie uma conta antes.