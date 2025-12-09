O site e o aplicativo da Île-de-France Mobilités retransmitem informações de tráfego emitidas por operadores de transporte nas linhas de transporte da região da Île-de-France. Essas informações dizem respeito a interrupções inesperadas e planejadas, incluindo trabalhos programados na rede.

Se você notar informações de trânsito erradas ou ausentes, convidamos a nos informar usando o formulário de contato, selecionando: