De onde vêm as informações de trânsito?
O site e o aplicativo da Île-de-France Mobilités retransmitem informações de tráfego emitidas por operadores de transporte nas linhas de transporte da região da Île-de-France. Essas informações dizem respeito a interrupções inesperadas e planejadas, incluindo trabalhos programados na rede.
Se você notar informações de trânsito erradas ou ausentes, convidamos a nos informar usando o formulário de contato, selecionando:
- Necessidade de informações
- Informações sobre como se locomover
- Notícias de Trânsito