As rotas levam em conta as interrupções?
As rotas propostas pelo site e aplicativo da Île-de-France mobilités levam em conta as interrupções em princípio.
No localizador de rotas:
- Uma mensagem aparecerá automaticamente na sua busca de rota em caso de interrupção.
- Viagens interrompidas que não estejam disponíveis na data desejada de partida não aparecerão nos resultados de busca.
- Você pode contornar uma perturbação usando as funções "Evite uma linha" ou "Evite uma parada" disponível acima dos resultados da rota.