As rotas levam em conta as interrupções?

Atualizado em 09 dezembro 2025

As rotas propostas pelo site e aplicativo da Île-de-France mobilités levam em conta as interrupções em princípio.

No localizador de rotas:

  • Uma mensagem aparecerá automaticamente na sua busca de rota em caso de interrupção.
  • Viagens interrompidas que não estejam disponíveis na data desejada de partida não aparecerão nos resultados de busca.
  • Você pode contornar uma perturbação usando as funções "Evite uma linha" ou "Evite uma parada" disponível acima dos resultados da rota.