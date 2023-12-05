As rotas propostas pelo aplicativo Île-de-France mobilités não levam em conta todas as interrupções. Apenas interrupções longas e programadas (como obras da SNCF, por exemplo) são consideradas em termos dos horários planejados, assim como possíveis fechamentos de estações de metrô e certos incidentes nas redes de ônibus, na medida em que o operador de transporte nos informa sobre essas interrupções.

No entanto, todas as informações de tráfego ativas na data e hora da busca são exibidas nos resultados.

Você pode encontrar soluções alternativas se perceber que a solução proposta está interrompida, usando as funções "Evitar linha" ou "Evitar parada" diretamente no resultado da sua rota, clicando nos três pequenos pontos "..." acima da linha que você quer evitar.