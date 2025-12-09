Como eu sei se há uma interrupção na minha linha?
Na seção de Informações de Trânsito do site e aplicativo da Île-de-France Mobilités, cada linha interrompida é indicada por um ícone colorido indicando o nível de interrupção:
Informações não disruptivas em uma linha ou rota (mudanças de tarifa, por exemplo)
Interrupção de tráfego devido a interrupções
Perturbação do trânsito/bloqueio (uma ou mais paradas não atendidas, por exemplo) - No site da Île-de-France Mobilités
Perturbação do trânsito/bloqueio (uma ou mais paradas não atendidas, por exemplo) - No aplicativo Île-de-France Mobilités
Perturbação não bloqueante (AVCs avançados ou retardados, etc.) - No site da Île-de-France Mobilités
Perturbação não bloqueante (AVCs avançados ou retardados, etc.) - No aplicativo Île-de-France Mobilités
Informações sobre os horários da linha / Informações sobre um evento que possa causar interrupções (possível alto tráfego devido a um grande evento...)
Interrupção de tráfego devido a obras na rede
Interrupção do tráfego devido a obras na rede