Como eu sei se há uma interrupção na minha linha?

Atualizado em 09 dezembro 2025

Na seção de Informações de Trânsito do site e aplicativo da Île-de-France Mobilités, cada linha interrompida é indicada por um ícone colorido indicando o nível de interrupção:

Ícone de informação azul

Informações não disruptivas em uma linha ou rota (mudanças de tarifa, por exemplo)

Ícone vermelho de interrupção

Interrupção de tráfego devido a interrupções

Ícone vermelho de aviso (No site da Île-de-France Mobilités)

Perturbação do trânsito/bloqueio (uma ou mais paradas não atendidas, por exemplo) - No site da Île-de-France Mobilités

No aplicativo Île-de-France Mobilités
Ícone vermelho de atenção (Na inscrição Île-de-France Mobilités)

Perturbação do trânsito/bloqueio (uma ou mais paradas não atendidas, por exemplo) - No aplicativo Île-de-France Mobilités

Ícone de atenção laranja (No site da Île-de-France Mobilités)

Perturbação não bloqueante (AVCs avançados ou retardados, etc.) - No site da Île-de-France Mobilités

Ícone de atenção laranja (No aplicativo Île-de-France Mobilités)

Perturbação não bloqueante (AVCs avançados ou retardados, etc.) - No aplicativo Île-de-France Mobilités

Ícone azul de lentidão

Informações sobre os horários da linha / Informações sobre um evento que possa causar interrupções (possível alto tráfego devido a um grande evento...)

Ícone de obras vermelhas

Interrupção de tráfego devido a obras na rede

Ícone de obras laranja

Interrupção do tráfego devido a obras na rede

Tableau de données