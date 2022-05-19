Tenho um celular Huawei ou Honor e não consigo encontrar o app
Os modelos mais recentes das marcas Huawei e Honor não suportam mais os Serviços Móveis do Google e, portanto, não acessam mais a PlayStore, onde os aplicativos móveis que oferecem o serviço de compra de ingressos são publicados (Île-de-France Mobilités, hello RATP e SNCF Connect).
Eventualmente, o serviço de compra de ingressos será compatível com a Huawei Mobile Services e o aplicativo Île-de-France Mobilités será publicado no AppGallery.
Lista dos primeiros celulares envolvidos:
- Huawei Mate 30/Pro e Huawei P40/Pro/Pro Plus/Lite/Lite 5G/Lite E, ...
- Honor 9X Pro, Honor View 30/Pro, ...