Quais são as vantagens do contrato Navigo Liberté + em um telefone?

Com seu contrato Navigo Liberté +, você se beneficia de várias vantagens:

Pague conforme o uso: você só paga pelas viagens que faz (consumo real)

Um perímetro geográfico estendido a toda a Île-de-France: utilizável na rede de transporte público sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités, o Navigo Liberté + todas as zonas permite viajar em:

Linhas de metrô em Île-de-France com tarifa específica para entrada/saída na estação L14 Orly. Veja a página de tarifa Navigo liberté+;

linhas RER/trem na Île-de-France;

Linhas de ônibus que estão sujeitas a um acordo com a Île-de-France Mobilités e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável;

As linhas OrlyBus e RoissyBus têm tarifa específica para aeroportos;

As linhas de bonde e Tzen;

linhas de bonde expresso;

O funicular de Montmartre;

Simplicidade :

Evite filas nos pontos de venda e nas máquinas de venda antes de viajar.

O único passo a dar é contratar um Navigo Liberté + no aplicativo Île-de-France Mobilités (beta). Assim, você não precisa mais antecipar suas jornadas.

Um ótimo preço e conexões gratuitas:

Você se beneficia de tarifas reduzidas: €1,99 para viagens de metrô/trem/RER e €1,60 para viagens de ônibus/bonde

Você se beneficia de conexões gratuitas:

· Quando você pega um ônibus/bonde/Noctilien antes e/ou depois de uma viagem de Metrô/Tram Express/RER/trem em Île-de-France, em até 1h30, apenas a viagem de Metrô/Tram Express/RER/trem em Île-de-France será cobrada.

· Quando você pega um ônibus de longa distância/Noctilien, em até 2 horas, antes e/ou depois de um Expresso de Bonde/RER/trem saindo de Paris/ônibus/bonde/Noctilien ou outra viagem de ônibus de longa distância/Noctilien.

EXEMPLOS:

· Você pega um ônibus às 8h e depois o metrô às 8h20. Quando sair do metrô, pega outro ônibus às 8h45 -> Você pegou o ônibus antes e depois do metrô, então tem duas conexões gratuitas. Você só paga o preço por uma viagem.

· Você pega o ônibus às 10h para fazer compras. Às 11:05, você pega um ônibus na mesma linha, na direção oposta -> Você fez uma viagem de ida e volta. Você paga por duas viagens.

· Você pega o metrô às 16h30 para chegar a uma estação de bonde. Você entra no bonde às 16h45. Você pega um segundo metrô às 17h30 -> Você pega o bonde depois do metrô, então se beneficia de transferências gratuitas. Quando você valida no segundo metro, começa uma nova jornada. Então você paga por duas viagens.

O valor das suas viagens é limitado ao preço do Navigo Day(excluindo viagens ao aeroporto).

Tabela resumida dos tempos autorizados de viagem (duração máxima durante a qual o usuário pode viajar com uma única viagem faturada):

Ônibus/Bonde JOURNEY: 1h30

VIAGEM Metro-Trem-RER-Bonde expresso: 2 horas

Posso me beneficiar de tarifas reduzidas com meu contrato Navigo Liberté + no meu celular?

Nenhuma das tarifas reduzidas é aplicável ao Navigo Liberté + no telefone.

O termo "Taxa Reduzida" refere-se às taxas aplicáveis aos portadores de cartão, correspondendo aos critérios dos seguintes perfis: Criança menor de 10 anos, cartão de Famílias Grandes, cartão de Invalidez ou cartão de Inclusão de Mobilidade com as palavras "Cegueira" ou "Necessidade de apoio / Cegueira", cartão de deficiência ONACVG com uma única barra azul, 50% de desconto e 75% de desconto por solidariedade).

Se você deseja aproveitar tarifas reduzidas, pode assinar um contrato Navigo Liberté + com passe acessando aqui.

Como posso acompanhar e entender meu consumo?

Meu monitoramento de consumo:

Do seu espaço pessoal Navigo Liberté + no aplicativo Île-de-France Mobilités (beta), você pode acessar todas as suas jornadas atuais, assim como as jornadas a serem realizadas.

Na página inicial do seu espaço pessoal, clique em "Rastrear meu consumo" e você poderá ver todas as suas jornadas:

- A data e hora da viagem

- As estações utilizadas

- O modo de transporte da viagem: metrô, trem, RER, ônibus/bonde, OrlyBus, RoissyBus, funicular de Montmartre.

- O preço unitário da viagem e o valor total das viagens, levando em conta quaisquer tetos diários.

- O status da viagem: reconstituído se a jornada tiver sido concluída automaticamente pelo sistema após uma validação ausente.

IMPORTANTE:

Por favor, note que o monitoramento do consumo é fornecido apenas para fins informativos de bilhetes, com base nos dados disponíveis na data da consulta. As viagens finais são aquelas incluídas na comprovação de mobilidade no final do mês, que são então usadas para compilar a fatura.

O monitoramento de consumo não leva em conta quaisquer taxas e créditos (de serviço pós-venda).

Pode haver um atraso entre a mudança feita e a exibição na aplicação. Em alguns casos excepcionais, as viagens só serão visíveis a partir do dia 4 do mês seguinte.

Meus consentimentos

Você pode escolher que seus dados de viagem (comprovação de mobilidade, controle de consumo) fiquem visíveis na sua solicitação por um período de 30 ou 90 dias.

Você pode alterar seu consentimento para o período de armazenamento das suas viagens acessando seu aplicativo Île-de-France Mobilités, na área do Navigo Liberté + todas as zonas. Clique em "Meu contrato" e depois em "Dados e consentimento" no final da página. Esse novo valor só se aplicará a viagens futuras.

Meus alertas de overrun

No seu aplicativo Île-de-France Mobilités (beta), vá ao seu espaço Navigo Liberté + e clique em "Meu alerta de consumidor". Depois, escolha a quantidade do limite a não ser ultrapassada.

Você pode optar por receber uma notificação de alerta. Isso será enviado quando você atingir o limite selecionado em breve.

Você pode desativar esse recurso quando quiser.

Como posso visualizar e entender minha fatura?

Eu acesso minhas faturas

A conta mensal Navigo Liberté + está disponível para você todo mês (não antes do dia 11 do mês seguinte às viagens realizadas) no seu espaço pessoal, no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités (beta), na seção "Minhas contas", na aba "Fatura".

A cada nova fatura, você receberá um e-mail informativo.

Você pode baixar e visualizar suas últimas 24 faturas a qualquer momento em formato PDF.

BOM SABER: Se você recebeu um reembolso na forma de transferência imediata, uma nota fiscal de nota de crédito estará disponível em seu espaço pessoal, no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, sob o título "Minhas faturas", aba "Fatura".

ANOMALIA CONHECIDA: Se você recebeu uma transferência imediata após uma reclamação, sua nota fiscal de crédito não estará visível na página "Minhas faturas". Mas o reembolso será transferido para sua conta bancária.



Eu entendo minha conta mensal

A fatura mensal contabiliza a soma dos valores das viagens feitas no mês anterior.

Se você não fez nenhuma viagem com seu celular e não sofreu taxas ou créditos, sua fatura é nula e não aparece na lista de faturas.

ANOMALIA CONHECIDA: Nos detalhes dos movimentos da sua conta, pode haver inconsistências na exibição do zoneamento e/ou do modo de transporte, mas isso não impacta o valor da sua conta.

Como posso obter e entender minha prova de mobilidade?

Posso acessar minha prova de mobilidade:

Um Navigo Liberté + comprovante de mobilidade está disponível para você todo mês (não antes do dia 11 do mês seguinte às viagens realizadas) no seu espaço pessoal, no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, sob o título "Minhas faturas", aba "Comprovação".

Para cada novo comprovante de mobilidade, você receberá um e-mail informativo.

Você pode baixar e visualizar seus documentos de apoio em formato PDF. Eles estão disponíveis pelo máximo dos últimos 3 meses, dependendo do consentimento que você escolheu.

Eu entendo minha prova de mobilidade:

A comprovação de mobilidade inclui todas as viagens feitas durante o mês anterior. Ao contrário da fatura, você pode encontrar os detalhes de cada viagem (data e hora da viagem, método tarifário, data e horário de cada viagem, tipo de viagem, zoneamento, viagem reconstituída ou incompleta, preço total excluindo impostos, preço incluindo IVA e IVA aplicável)

Se você não fez nenhuma viagem com seu celular, seu comprovante de mobilidade não aparece na lista de documentos de apoio.

Como declaro uma validação?

Se você não conseguiu validar a entrada ou saída de uma de suas viagens, pode declarar uma validação do seu espaço pessoal na aplicação da Île-de-France Mobilités, sob o título "Declarar uma validação".

Depois, siga os três passos:

1. Escolha uma validação de entrada ou saída e o modo de transporte envolvido a partir da seguinte lista: RER / Transilien ou metrô (não é possível declarar validação de ônibus ou bonde).

2. Especifique o dia e o horário da validação.

3. Então confirme a declaração.

Esta declaração pode ser feita até 24 horas após sua viagem.

Pode haver um atraso entre a entrada da declaração de validação e a exibição no monitoramento de consumo.

IMPORTANTE:

Ao declarar uma validação nos bondes expressos T11, T12 e T13, você deve escolher o modo de transporte RER / Transilien e escolher sua estação (não escolha o modo bonde).

Como faço para visualizar e baixar meu contrato?

Você pode consultar os detalhes do seu contrato no seu espaço pessoal na inscrição da Île-de-France Mobilités, clicando em "Meu contrato".

Um botão permite baixar seu contrato em formato PDF.

Para alterar os dados de identidade armazenados no seu espaço pessoal, você deve fazer uma solicitação de serviço pós-venda clicando em "Como mudo meus dados de identidade?". Prova de identidade é obrigatória.

Como faço para pagar minha fatura enquanto espero o pagamento?

Em caso de conta não paga, você receberá alertas por e-mail, SMS e pelo seu aplicativo móvel Île-de-France Mobilités:

- Primeiro lembrete: uma rejeição por débito direto foi registrada no seu contrato.

- 2º lembrete: seu contrato será suspenso.

- 3º lembrete: seu contrato será rescindido. Você não poderá mais dirigir.

Você pode pagar suas faturas pendentes de pagamento por cartão de crédito a partir do seu espaço pessoal no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, sob o título "Minhas Contas" e depois "Regularizar a fatura não paga".

Como funciona a amostragem?

O contrato Navigo Liberté + está sujeito apenas ao débito direto.

Você será debitado todo mês pelo valor das viagens feitas no mês anterior (com quaisquer deduções, custos e reembolsos).

O débito direto é feito entre os dias 13 e 18 do mês para a fatura correspondente ao mês anterior. Você será notificado antecipadamente, por e-mail, sobre o valor debitado.

Se você não viajou, não receberá notificação de débito direto.

ANOMALIA CONHECIDA: No e-mail anunciando o próximo débito direto, os centavos estão faltando no valor do débito direto. A data do débito direto anunciado é diferente da data indicada na fatura. As informações a serem levadas em conta são as indicadas em sua fatura, disponíveis na sua aplicação Île-de-France Mobilités (beta).

Como posso visualizar e alterar meus métodos de pagamento?

No seu aplicativo Île-de-France Mobilités (beta), vá para seu espaço Navigo Liberté + e depois "Meu método de pagamento". Você então terá acesso aos requisitos SEPA que registrou.

É possível:

Exclua um método de pagamento se ele não estiver em uso no seu contrato Navigo Liberté +.

adicione um método de pagamento e aplique ao seu Navigo Liberté + contrato em vez do método de pagamento atual, se desejar.

Baixe o mandato da SEPA em PDF.

Como faço para reportar a perda ou roubo do meu celular, permitindo que eu valide o Navigo Liberté +?

Você pode denunciar a perda ou roubo do seu telefone: