Por que preciso ter uma conta Navigo Connect?
Criar uma conta no Navigo Connect não é obrigatório, mas traz muitas vantagens:
- Compra de passes Navigo Month ou Navigo Week para carregar no seu celular,
- Economizando seu método de pagamento,
- Envio de recibos nominativos de compras,
- Jornada de compra simplificada com endereço de e-mail pré-preenchido,
- Consulte suas últimas compras,
- Gerenciando suas preferências no app,
- Acesso ao atendimento ao cliente, se necessário.
A criação de uma conta no Île-de-France Mobilités Connect requer apenas as seguintes informações:
- Endereço de e-mail,
- Senha,
- Nome
- Nome.
Se quiser comprar um passe Navigo Month ou Navigo Week para carregar no seu celular, também precisará inserir sua data de nascimento e sua foto. De fato, no caso de uma auditoria desses pacotes, o agente pode pedir que você apresente essas informações.