Por que preciso ter uma conta Navigo Connect?

Atualizado em 12 outubro 2022

Criar uma conta no Navigo Connect não é obrigatório, mas traz muitas vantagens:

  • Compra de passes Navigo Month ou Navigo Week para carregar no seu celular,
  • Economizando seu método de pagamento,
  • Envio de recibos nominativos de compras,
  • Jornada de compra simplificada com endereço de e-mail pré-preenchido,
  • Consulte suas últimas compras,
  • Gerenciando suas preferências no app,
  • Acesso ao atendimento ao cliente, se necessário.

    A criação de uma conta no Île-de-France Mobilités Connect requer apenas as seguintes informações:
  • Endereço de e-mail,
  • Senha,
  • Nome
  • Nome.

    Se quiser comprar um passe Navigo Month ou Navigo Week para carregar no seu celular, também precisará inserir sua data de nascimento e sua foto. De fato, no caso de uma auditoria desses pacotes, o agente pode pedir que você apresente essas informações.