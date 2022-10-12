Criar uma conta no Navigo Connect não é obrigatório, mas traz muitas vantagens:

Compra de passes Navigo Month ou Navigo Week para carregar no seu celular,

Economizando seu método de pagamento,

Envio de recibos nominativos de compras,

Jornada de compra simplificada com endereço de e-mail pré-preenchido,

Consulte suas últimas compras,

Gerenciando suas preferências no app,

Acesso ao atendimento ao cliente, se necessário.



A criação de uma conta no Île-de-France Mobilités Connect requer apenas as seguintes informações:

Senha,

Nome

Se quiser comprar um passe Navigo Month ou Navigo Week para carregar no seu celular, também precisará inserir sua data de nascimento e sua foto. De fato, no caso de uma auditoria desses pacotes, o agente pode pedir que você apresente essas informações.