FAQ: Serviço pós-vendaAchat et rechargementColoquei meu passe Navigo com o celularNão consigo instalar o serviço de compra e carregamento de tickets em um celular AndroidComo posso entrar em contato com o serviço pós-venda relacionado à compra de bilhetes de transporte pelo aplicativo?Desinstalei meu app Android. Perco meus ingressos que já foram comprados?Desinstalei meu app Android. Perco meus ingressos que já foram comprados?Não consigo comprar meu ingresso / Ocorreu um erro durante a compra. Como viajar?Comprei e paguei uma passagem, mas ela não aparece no meu celular/smartwatchValidation et usageNão consigo mais validar com meu celular Android ou smartwatchCometi um erro ao comprar um ingresso / não vou usar o plano carregado no meu celular ou smartwatch. Posso trocar minha passagem ou receber reembolso?O que devo fazer se meu iPhone ou Apple Watch for perdido ou roubado?Posso viajar se meu celular Android ficar sem bateria?Após a mudança para Android 11 no meu Pixel, não consigo mais validarGestion et SupportTroquei meu celular Android com os ingressos. Como faço para manter meus ingressos?Gostaria de mudar as áreas do passe carregado no meu Navigo PassNão é possível transferir os ingressos do meu passe Navigo para o celular ou para o relógio conectado e vice-versa.Posso me beneficiar do reembolso do empregador?Já me cobraram várias passagens t+ em uma viagemE se o serviço estiver instalado no chip SIM E no celular Android?Onde posso encontrar meu número de suporte?Abri um pedido de serviço pós-venda e quero completar meu arquivo, o que devo fazer?A linha Orlybus para, o que devo fazer com meus bilhetes de Orlybus?