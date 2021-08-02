Quais celulares me permitem comprar um bilhete de embarque por SMS para viajar de ônibus?
O bilhete de embarque por SMS está disponível com as operadoras Bouygues, Orange, SFR e Free (excluindo pacotes bloqueados).
Por favor, note:
O ingresso SMS não está disponível para os clientes:
- operadores de rede virtual móvel (Bell, La Poste Mobile, CIC Mobile, Auchan Telecom, NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, etc.);
- a maioria dos planos de negócios (verifique com seu empregador);
- operadores estrangeiros.