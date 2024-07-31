Como faço para comprar e encontrar meus ingressos no celular e usá-los nos terminais?
Você pode comprar e armazenar passagens no seu celular para usá-lo para ir aos terminais na estação, estação ou quando embarcar no ônibus. Para isso, você pode seguir estes passos dependendo do seu celular:
No Android:
Compre e encontre estes ingressos:
Para comprar um bilhete de transporte pelo aplicativo Paris 2024 Public Transport:
- Abra o app e vá até a aba "Comprar".
- Selecione a opção "No meu celular" para armazenar seus ingressos diretamente no seu smartphone e validá-los com ela.
- Escolha o bilhete desejado
- Configure as opções necessárias como datas, zonas e quantidade.
- Depois, valide sua escolha e prossiga com o pagamento.
- Os ingressos serão armazenados no seu celular, você poderá verificar o número de tickets restantes no aplicativo IDFM
Por favor, atenção: em alguns celulares, é necessária uma etapa obrigatória de instalação do aplicativo My Navigo Tickets ou Contactless Ticket para usar o serviço.
Você pode escolher entre vários bilhetes de transporte: bilhete e livreto t+, ingresso do aeroporto e ingressos para eventos (Paris 2024).
Por favor, note:
- Não é possível armazenar bilhetes Origin-Destination no seu celular
- O serviço está disponível em celulares com Android 8 ou versões mais recentes.
- É possível pagar com cartão de crédito ou Samsung Pay
Use seus ingressos armazenados no celular
Para validar seu ticket, não é necessário abrir seu app, desbloquear a tela ou sequer checar a bateria. Tudo o que você precisa fazer é aproximar seu celular Android do validador para validá-lo.
No iOS:
Compre e encontre esses ingressos
Para comprar um bilhete de transporte pelo aplicativo Paris 2024 Public Transport para meu iPhone ou Apple Watch:
- Abra o app e vá até a aba "Comprar".
- Selecione a opção "No meu iPhone" ou "No meu Apple Watch" para armazenar seus ingressos diretamente no seu smartphone e validá-los com ela.
- Escolha o bilhete desejado
- Configure as opções necessárias como datas, zonas e quantidade.
- Adicione ao app Apple Wallet (somente quando estiver usando o serviço pela primeira vez)
- Depois, valide sua escolha e prossiga com o pagamento.
- Os ingressos serão armazenados no seu celular, você poderá verificar o número de tickets restantes no aplicativo IDFM
- Para comprar um ingresso pelo aplicativo "Apple Cards":
- Abra o aplicativo Apple Wallet
- Clique na seção Cartão de Transporte
- Selecione o Navigo
- Escolha seu bilhete
- Pague diretamente com o Apple Pay
- Você pode viajar.
Note que é possível adicionar quantos cartões quiser dentro do aplicativo "Cards", permitindo armazenar cartões de transporte para várias pessoas no mesmo celular (cada pessoa que viaja com você deve ter um cartão dedicado).
Você pode escolher entre vários bilhetes de transporte: bilhete e livreto t+, ingresso do aeroporto e ingressos para eventos (Paris 2024).
No aplicativo Apple Wallet, você pode encontrar o seguinte: o bilhete t+ (full e reduced tariff) e o bilhete t+ simples, o bilhete do aeroporto e o passe Paris 2024.
Por favor, note:
- Não é possível armazenar bilhetes Origin-Destination no seu celular
- O serviço está disponível em telefones que rodam IOS 17.5 ou versões posteriores
- É possível pagar por cartão de crédito ou Apple Pay
Use seus ingressos armazenados no celular
Para validar seu ticket, não é necessário abrir seu app, desbloquear a tela ou sequer checar a bateria. Basta segurar seu iPhone ou Apple Watch perto do validador para validá-lo.