Por favor, atenção: em alguns celulares, é necessária uma etapa obrigatória de instalação do aplicativo My Navigo Tickets ou Contactless Ticket para usar o serviço.

Você pode escolher entre vários bilhetes de transporte: bilhete e livreto t+, ingresso do aeroporto e ingressos para eventos (Paris 2024).

Por favor, note:

Não é possível armazenar bilhetes Origin-Destination no seu celular

O serviço está disponível em celulares com Android 8 ou versões mais recentes.

É possível pagar com cartão de crédito ou Samsung Pay

Use seus ingressos armazenados no celular

Para validar seu ticket, não é necessário abrir seu app, desbloquear a tela ou sequer checar a bateria. Tudo o que você precisa fazer é aproximar seu celular Android do validador para validá-lo.

No iOS:

Compre e encontre esses ingressos

Para comprar um bilhete de transporte pelo aplicativo Paris 2024 Public Transport para meu iPhone ou Apple Watch: