Sim, um passe específico para Paris 2024 está à venda durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Ele permite que você viaje para qualquer lugar da Île-de-France, incluindo para os aeroportos Paris - Charles de Gaulle e Paris Orly (ônibus, metrô, ônibus do RER). E isso é ilimitado por um período que varia de 1 dia a 7 dias consecutivos, dependendo da duração escolhida. O período de validade do Passe começará na primeira validação na rede Île-de-France Mobilités, até as 23h59 do último dia de validade do bilhete.

É possível adquirir estes passes:

Pelo aplicativo Paris 2024 Public Transport (ingresso que pode ser usado no seu smartphone ou recarregar seu passe Navigo Easy) ou fazendo o pedido antecipado no site Passe Paris 2024 com entrega domiciliar (neste canal, as vendas terminam em 07/08). Por favor, note que a entrega pode levar até 30 dias).

Nas máquinas de bilhetes e guichetes presentes no resort (compre e recarregue seu passe Navigo Easy).

Do seu agente de viagens, escritório de turismo ou varejista habitual (taxas adicionais podem ser aplicadas por essas entidades).

O Passe Paris 2024 está disponível pelos seguintes preços:

1 dia: 16€

2 dias: 30€

3 dias: 42€

4 dias: 52€

5 dias: 60€

7 dias: 70€

O Passe pode ser adquirido até 08 de setembro de 2024, inclusive.

Por favor, note que o Passe Paris 2024 é validado como prioridade, antes que os bilhetes t+ carreguem no Navigo Easy ou no seu celular.

Um bilhete comprado em versão desmaterializada não é transferível para um meio físico; um bilhete comprado em um dispositivo Navigo Easy é, no mesmo caso, não desmaterializável (é impossível usar esse bilhete diretamente pelo seu smartphone).

É necessário um suporte por viajante (um passe Navigo Easy ou um telefone por pessoa). Não há tarifa reduzida para essa passagem.

Descubra os termos e condições gerais de venda do Paris Pass 2024