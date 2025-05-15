Não há taxa de grupos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. No entanto, é possível comprar até 200 Paris 2024 Passes carregados em dispositivos Navigo Easy no site de vendas Paris 2024 Passes para pessoas com entrega domiciliar em até 30 dias a partir da data de validação da compra (neste canal, as vendas terminam em 07/08).

Se você tem filhos, antecipe suas compras no Navigo Easy Pass para evitar filas!

Cada um tem seu próprio passe : um Navigo Easy ou um smartphone que não pode ser usado por várias pessoas simultaneamente. Se você estiver viajando com várias pessoas, certifique-se de que cada uma valide com seu passe ou smartphone pessoal, caso contrário serão multados em caso de verificação.

Para organizações, agências de viagens, empresas ou associações que precisam comprar passagens de transporte (Passe Paris 2024, navigo Jour, OrlyBus, RoissyBus, t+ individualmente ou em livreto, a preço cheio ou a tarifa reduzida) no Navigo Easy, também está disponível um site de conta chave . Este canal de vendas não é acessível para indivíduos.