Sim, os ingressos para o Aeroporto da Região <> de Paris (para acesso a Orly ou Roissy Charles de Gaulle) estão realmente disponíveis para compra nos aplicativos móveis para carregá-los no seu celular, no seu relógio conectado ou em um passe Navigo, desde que não haja ingressos Metro-Train-RER (ou antigos bilhetes t+ desmaterializados) ainda carregados no seu suporte. Se for esse o caso, você deve usar outro meio como um Navigo Easy Pass.