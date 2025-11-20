Os bilhetes SMS são vendidos diretamente a bordo dos ônibus na Île-de-France, à taxa de €2,50, seja em dinheiro pelo motorista ou por cartão de crédito nos terminais disponibilizados para esse fim. Esses ingressos não são transferíveis.

Convidamos você a antecipar e comprar suas passagens de transporte com antecedência, para não atrasar as viagens nas linhas de ônibus.

O bilhete Ônibus-Bonde está disponível por €2. Pode ser recarregado com um passe Navigo Easy ou comprado diretamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités.

Para mais informações, visite a página de preços.