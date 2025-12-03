A venda de ingressos de papelão t+ e ingressos Origin-Destination será eliminada a partir de novembro de 2025, em favor de:

O serviço Navigo Liberté +

Compra de ingressos em smartphones através dos aplicativos Île-de-France Mobilités e parceiros

Passes recarregáveis Navigo Easy para todos os viajantes

Bom saber

1 - Esses bilhetes de papelão não são mais vendidos em máquinas de venda automática nas estações ou na plataforma a partir de novembro de 2025.

2 - Bilhetes T+ e Origin-Destination continuam sendo aceitos para viajar dentro de suas respectivas áreas de uso até junho de 2026:

até junho de 2026 no metrô para bilhetes de papelão t+

para bilhetes de papelão t+ até junho de 2026 na rede metrô/trem/RER para bilhetes Origin-Destination, no Origin-Destination escolhido pelo cliente.

para bilhetes Origin-Destination, no Origin-Destination escolhido pelo cliente. entre novembro e maio de 2026 para bilhetes com cartão T+ em ônibus/bondes (esclarecimento: linha por linha)

3 - Não há reembolso de acordo com os termos e condições gerais de venda dos ingressos, porém você pode trocar seus ingressos do cartão T+ ou seus ingressos Origin-Destination na bilheteria da RATP ou SNCF de 1º de novembro de 2025 até 1º de setembro de 2026, no limite de 20 ingressos por dia.

A troca é feita por um bilhete Metro-Trem-RER ou um bilhete equivalente de ônibus-bonde (preço cheio pelo preço cheio e preço reduzido por preço reduzido), incluindo passagens Origin-Destination para aeroportos contra uma passagem Aeroportuária da Região<> de Paris, em um passe Navigo Easy previamente adquirido.

Por favor, note : O bilhete t+ desmaterializado permanece válido sem data de validade.