Passo 2 : A mensagem "Pagamento aceito" será exibida. Um sinal sonoro informa que a operação funcionou bem.

Você pode então fazer uma viagem imediata de ônibus, sem transferências ou viagens de ida e volta possível.

Por favor, note: nenhum bilhete em papel é emitido pelo validador. Em caso de inspeção, você deve apresentar seu meio de pagamento aos controladores como prova.