Como funciona o Ingresso de Embarque com Cartão de Crédito Sem Contato?
Operação
Passo 1 : Apresente seu cartão bancário ou objeto conectado (smartphone, etc.) no terminal dedicado ao pagamento por cartão de crédito.
Bilhete de embarque apenas com cartão de crédito
Passo 2 : A mensagem "Pagamento aceito" será exibida. Um sinal sonoro informa que a operação funcionou bem.
Você pode então fazer uma viagem imediata de ônibus, sem transferências ou viagens de ida e volta possível.
Por favor, note: nenhum bilhete em papel é emitido pelo validador. Em caso de inspeção, você deve apresentar seu meio de pagamento aos controladores como prova.
Pagamento aceito, cartão de crédito aceito 1
Passo 3 : Se você estiver viajando em grupo e quiser comprar várias passagens individuais, repita a operação (até 4)
Pagamento aceito, Aceitação de cartão de crédito 2, 3, 4
Você será debitado pelo número de viagens feitas no dia seguinte, ou até 3 dias depois, dependendo do banco.
Você pode visualizar seu histórico de viagens e pagamentos online, além de enviar seus recibos no https://www.iledefrance-mobilites.fr/demarches-en-ligne/justificatifs-achats-bus-cb
Quais passagens podem ser compradas via Bilhete de Embarque com cartão de crédito?
O pagamento por cartão de crédito permite que você compre uma única passagem de transporte e faça uma viagem de ônibus imediata. Os preços podem ser consultados na seção de Bilhetes e tarifas.
Posso transferir com essa passagem?
O bilhete de embarque por cartão de crédito só permite viagens diretas sem transferências. Para pegar um novo meio de transporte, ou o mesmo ônibus na direção de volta, você terá que comprar uma passagem novamente.
Como funciona a multivalidação?
A multivalidação permite que várias pessoas viajem em grupo ou em família usando o mesmo meio de pagamento várias vezes. Viagens em grupo são limitadas a 4 viajantes por método de pagamento.
Quando o método de pagamento é apresentado várias vezes no terminal de pagamento, ele confirma a multi-validação (uma validação por pagamento). Uma validação deve ser realizada para cada passageiro.
O que acontece se meu método de pagamento for recusado?
No caso de o terminal de pagamento recusar o método de pagamento (meio não compatível, meio bloqueado após a falha de uma transação de pagamento), uma mensagem visual e um sinal sonoro explícito são emitidos. O usuário não pode acessar a rede de transporte com esse meio.
Por que meu meio de pagamento não é aceito pelo terminal?
Apenas os meios válidos de pagamento contactless (não expirados, não opositores, etc.) das marcas CB, Visa e Mastercard que sejam elegíveis para pagamento contactless são aceitos pelo terminal. Por exemplo, um cartão de bilhete de refeição será recusado no terminal.
Se a transação de pagamento for recusada, o que acontece?
Caso a transação de pagamento seja recusada, o passageiro não poderá mais acessar a rede de transporte usando seus meios de pagamento até que a situação seja regularizada.
Por que meu meio de pagamento não é mais aceito pelo terminal?
Quando um pagamento anterior foi recusado pelo seu banco, o método de pagamento é bloqueado até que a transação seja aceita pelo banco.
Como funciona a operação de controle?
Durante a operação de controle, o viajante deve apresentar ao controlador o meio de pagamento utilizado para validação. As informações do método de pagamento são então usadas para verificar se ele foi aceito por um terminal de pagamento na rede.
As informações são usadas apenas para verificar se foram aceitas por um terminal de pagamento, não são salvas e trocadas de forma totalmente segura.
Como acesso ao histórico de viagens, pagamento e recebo uma fatura?
A página "Acesse seus recibos de compras por cartão de crédito" permite que você consulte seu histórico de viagens e pagamentos e obtenha uma fatura pelos pagamentos realizados. Para acessar seu histórico, você precisará inserir as informações do seu método de pagamento. Usuários de meios de pagamento desmaterializados terão que inserir as informações no cartão plástico para poder acessar o site.
A consulta das viagens realizadas é possível a partir do Dia D das viagens. Os pagamentos podem ser visualizados no dia seguinte às viagens feitas, no dia D+1.
O site permite que você obtenha uma fatura equivalente a um recibo de cartão de crédito.
Posso usar um cartão bancário "de plástico" e sua versão "desmaterializada"?
As viagens feitas não são agregadas entre um cartão de banco plástico e sua versão desmaterializada. O cartão plástico e sua versão desmaterializada são considerados dois meios de pagamento diferentes que, se usados juntos, resultarão em duas transações de pagamento separadas.
Quais informações estão visíveis no meu extrato de conta?
Os débitos estarão visíveis nas contas dos usuários um a dois dias úteis após a viagem, dependendo do banco.
As seguintes informações estarão presentes nos extratos de conta:
- Nome da Operadora
- A menção CUMULATION indica que várias viagens poderiam ter sido acumuladas em uma única transação bancária
- O endereço do site permite que acessem seu histórico de viagens e pagamentos e obtenham a comprovante de pagamento
- O número do arquivo permite a identificação da transação de pagamento e das viagens feitas.
Quais são as notificações da minha carteira?
O bilhete para embarque por cartão de crédito funciona com base no pós-pagamento, ou seja, o pagamento das viagens feitas é solicitado ao final do dia após essas viagens.
Quando o método de pagamento é apresentado no terminal no início do dia, um pedido de autorização ou pré-autorização é enviado ao banco do usuário e um pedido de pagamento é enviado ao final do dia, somando todas as viagens feitas durante o dia caso várias viagens sejam feitas.
Essas solicitações de autorização podem gerar notificações nas carteiras, essas notificações são completamente normais e necessárias para a gestão do serviço.
O valor indicado nessas notificações pode variar dependendo da marca do sistema bancário utilizado; no início da viagem, o valor da notificação pode ser de €0, €0,1 ou o valor da passagem única, ou cobrado a mais.
Ao final do dia, pode ser recebida uma notificação, cujo valor também será o valor que será faturado correspondente ao total de todas as viagens realizadas.
Por que o valor da confirmação de pagamento não corresponde ao número de bilhetes validados?
Passageiros que usam um cartão de níquel em uma versão desmaterializada, transportado em seus smartphones, por exemplo, podem notar notificações indicando uma sobretaxa temporária de €5. Essa operação é completamente normal e específica para cartões de níquel.
A sobretaxa permitiu bloquear, por um dia, um valor de €5 caso o passageiro realize outras validações durante o dia. No final das contas, apenas as validações realizadas serão realmente debitadas da conta do usuário.
Mais informações estão disponíveis no site da Nickel: https://support.nickel.eu/fr/dans-quels-cas-le-montant-preleve-peut-etre-temporairement-superieur-au-montant-reel
Meus pagamentos são seguros?
O ingresso para embarcar com cartão de crédito é baseado em pagamento sem contato, que é um meio comprovado e seguro de pagamento. O serviço atende a todos os padrões exigidos pelas regulamentações bancárias.
Meus dados pessoais estão armazenados?
Nenhum dado pessoal é mantido ou trocado, cada validação é anônima. Apenas as informações bancárias do meio útil para a conclusão da transação são mantidas, por 13 meses recorrentes, conforme exigido pelas regulamentações bancárias.
Por que não é possível pagar com cartão de crédito em todas as linhas de ônibus da rede?
A compra de bilhetes de embarque por cartão de crédito está sendo gradualmente implementada nas linhas de ônibus da rede ao longo do ano. No verão de 2026, todas as linhas devem estar equipadas.