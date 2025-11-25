Posso pagar com cartão de crédito nos ônibus da rede Île-de-France Mobilités?
Sim, você pode comprar sua passagem diretamente em algumas linhas de ônibus em Paris e nos subúrbios internos com seu cartão de crédito.
O que você precisa saber
- Como pagar? Apresente seu cartão bancário sem contato em frente ao terminal comercial do ônibus. Segure até o sinal do sinal verde.
- Viaja para várias pessoas: Um único cartão bancário pode atender até 4 pessoas. Espere 2 segundos entre cada compra antes de passar o cartão novamente.
- Prova: Você pode obter seu comprovante de compra escaneando o código QR exibido no terminal ou pelo seguinte link:
No caso de uma inspeção, é seu cartão bancário que serve como comprovante de compra.
- Por favor, note: A passagem é válida por 1 hora na linha de ônibus onde foi comprada. Não permite que você faça transferência para o metrô, trem, RER ou qualquer outro ônibus. Para descobrir tudo sobre o bilhete a bordo
- As linhas que aceitam compras a bordo com cartão de crédito são as seguintes:
- Setor do Anel do Sena Norte : linhas 66 - 74 - 85 - 137 - 138 - 140 - 166 - 174 - 175 - 177 - 178 - 235 - 237 - 238 - 274 - 340 - 537 - 538 - 577
- setor às margens do Marne (Val de Marne e Seine Saint Denis): linhas 101 - 106 - 107 - 108 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 116 - 118 - 120 - 124 - 127 - 201 - 203 - 210 - 214 - 221 - 303 - 306 - 520 - N11 - N16 - N32 - N33 - N34 - N35 - N71
- Setor Marne e Brie (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne e Seine-et-Marne) linhas 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 19 - 100 - 206 - 207 - 209 - 211 - 212 - 213 - 220 - 310 - 311 - 312 - 320 - 321 - 421 - 602 - 603 - 604 - 605 - 613 - 623 - 644 - 701 - A - B - C - D - E + 3 DRT