Para chegar a Orly ou Roissy-Charles-de-Gaulle, ou para viajar entre esses dois aeroportos, você deve comprar uma passagem específica pelo preço único de €13. Este bilhete do Aeroporto da Região<>de Paris é válido no metrô, trem, RER e Orlyval na Île-de-France.

Você também pode usar o RoissyBus para acessar os aeroportos (sem possíveis transferências) com um bilhete específico do RoissyBus.

Planos mensais ou anuais

Se você tiver um passe mensal ou anual que inclua a área do aeroporto, não é necessário um bilhete específico para suas viagens aos aeroportos.

Visita a Paris

O pacote Paris Visite também permitirá viagens ilimitadas de e para os aeroportos da Île-de-France por um dia, em uma versão eletrônica de bilhetes (com passe Navigo Easy ou telefone).

