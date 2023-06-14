Não há impacto sobre o usuário, exceto para usuários que estão sujeitos a procedimentos de recuperação; Como parte dessa retomada da atividade e diante da forma legal da Île-de-France Mobilités, a recuperação forçada realizada pelo Tesouro Público será agora implementada.



Quando os valores devidos não forem pagos, o passe será cancelado pela agência Navigo e o titular da conta não poderá mais viajar com esse passe. Após um ano após a rescisão, o pagador recebe um aviso das quantias a serem pagas da Île-de-France Mobilités publicado pelo Tesouro Público, caso ainda não tenha regularizado sua dívida.

· o aviso das quantias a serem pagas é enviado ao pagador pelo correio;

· o pagamento dessas quantias deve ser feito apenas ao Tesouro Público em uma agência do Tesouro Público, em uma tabacaria afiliada ou no site payfip.gouv.fr. Os termos de pagamento aceitos são especificados no aviso dos valores a serem pagos;

· certos atos relacionados à gestão do contrato são bloqueados;

· ações de apreensão, em particular sobre contas bancárias ou salários, podem ser iniciadas pela Île-de-France Mobilités.