De acordo com os regulamentos sobre proteção de dados pessoais (Lei nº 78-17 de 6 de janeiro de 1978, conforme alterada relativa à tecnologia da informação, arquivos e liberdades, e o Regulamento Geral de Proteção de Dados), o Responsável por Dados e o Pagador têm cada um o direito de acessar, corrigir, excluir, limitar, portar e objetar por razões legítimas, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus dados após sua morte, bem como o direito de apresentar uma reclamação à CNIL.

Antes da transferência dos seus dados em 1º de junho, esses direitos podem ser exercidos junto ao responsável pela proteção de dados da Comutitres S.A.S:

Após a transferência dos seus dados em 1º de junho, esses direitos poderão ser exercidos junto ao Oficial de Proteção de Dados da Île-de-France Mobilités:

Para serem processados, todos os pedidos devem ser acompanhados por uma cópia da sua prova de identidade.