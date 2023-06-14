A partir de 1º de junho de 2023, as atividades anteriormente gerenciadas pela Comutitres S.A.S em nome de companhias operadoras que operam na região da Île-de-France serão assumidas pela Ile de France Mobilités, 39 BIS rue de Châteaudun 75009 Paris (SIREN 287 500 078), que subterceirizará a gestão dessas atividades para sua subsidiária, Comutitres S.A.S, 21 Boulevard Haussmann 75009 Paris (SIREN 919 451 823).

Consequentemente, os dados processados para a gestão dos seus contratos (transporte e comercial) e seus meios de transporte serão transferidos para a Île-de-France Mobilités, que se torna a responsável pelos seus dados pessoais.

O objetivo desta página é informá-lo sobre alterações nos termos e condições gerais de venda e os direitos que você possui no contexto da transferência dos seus contratos de transporte e comerciais, e, de fato, de seus dados pessoais para a Île-de-France Mobilités, subcontratada pela Comutitres S.A.S.