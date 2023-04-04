Mesmo que você não tenha recarregado seu passe Navigo há um tempo, ele permanece válido por um período de 10 anos a partir da data em que foi retirado.

O objetivo é facilitar sua viagem, oferecendo a possibilidade de recarregar seu passe Navigo com um bilhete em data posterior, sem precisar nos pedir para produzir um novo cartão toda vez que você assinar ou renovar um contrato de transporte.

Para isso, é necessário que os contratos comerciais ativos que você firmou para o uso do seu passe Navigo sejam transferidos para a Île-de-France mobilités, mesmo que você não o utilize mais.

Deve-se observar que os termos e condições gerais de venda e uso dos seus passes Navigo e Imagine'R serão modificados.

Dados associados a um passe inativo (ou seja, um que não foi usado para comprar um plano por mais de 5 anos) serão gradualmente excluídos. Como resultado, não será mais possível segurar serviços pós-venda que exijam os dados associados ao passe (perdas, reembolsos e roubo, em particular).

No entanto, esses dados serão mantidos caso você faça uma compra de pacote entre agora e 1º de outubro de 2023.