Os tempos de espera exibidos indicam partidas futuras em tempo real, baseadas na posição real (não teórica) dos veículos. Essas informações são fornecidas por cada operador de transporte.

No aplicativo Île-de-France Mobilités e no site, eles são exibidos em tempos de espera (por exemplo, 3 minutos) e não em horários (por exemplo, 10:50) que se aplicam aos horários programados (mas não em tempo real).

No aplicativo, as próximas passagens em tempo real são exibidas em verde nas várias telas (mapa interativo de proximidade, seção de horário, roteiro), acompanhadas por um ícone "conectado" composto por 3 barras, ao contrário dos horários programados que são exibidos em preto.