Onde posso encontrar o horário no meu ponto?
No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
- Vá para a seção de Horários.
- Escolha o meio de transporte (trem, RER, metrô, bonde, cabo ou ônibus).
- Selecione a linha ou insira o número do ônibus na barra de busca.
- Escolha a parada em questão.
- Ou clique diretamente em uma parada no mapa Around Me localizado na tela inicial.
No site da Île-de-France Mobilités
- Acesse o site da Île-de-France Mobilités.
- No menu "Movimentação", vá para a seção Horários de Funcionamento.
- Escolha o meio de transporte (trem, RER, metrô, bonde, cabo ou ônibus).
- Dependendo do modo de transporte, selecione a linha ou insira o número da linha na barra de busca.
- Escolha a parada de partida desejada.
- Ou clique diretamente em uma parada do mapa Ao meu redor.