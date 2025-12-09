Onde posso encontrar o horário no meu ponto?

No aplicativo Île-de-France Mobilités 

  • Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
  • Vá para a seção de Horários.
  • Escolha o meio de transporte (trem, RER, metrô, bonde, cabo ou ônibus).
  • Selecione a linha ou insira o número do ônibus na barra de busca.
  • Escolha a parada em questão.
  • Ou clique diretamente em uma parada no mapa Around Me localizado na tela inicial.

No site da Île-de-France Mobilités 