Os horários exibidos no site e aplicativo da Île-de-France Mobilités são disponibilizados pelos operadores de transporte.

Deve-se notar que os cronogramas em tempo real são materializados por uma onda verde ao lado dos cronogramas teóricos e tempos de espera. Os dados em tempo real são baseados na posição real dos veículos.

Os horários teóricos (planejados) ainda estão disponíveis nas rotas e horários. Eles podem ser usados como referência em caso de ausência ou imprecisão de dados em tempo real.

Se você notar uma discrepância entre os horários exibidos na parada e os exibidos na mídia da Île-de-France Mobilités ou no site e aplicação da Île-de-France Mobilités, convidamos você a nos informar usando o formulário de contato, especificando que se trata da seção de horários e indicando a linha e a parada em questão.