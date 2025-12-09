Como você salva e gerencia seus endereços como favoritos?
Marcar seus endereços frequentes facilita a entrada das buscas de rota para escolher a partida ou destino da rota.
Os favoritos são destacados ao inserir destinos (busca de rota) e na tela inicial.
Em particular, você pode determinar seus endereços "Casa" e "Trabalho" para encontrá-los diretamente na página inicial da sua inscrição.
No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
- Vá para a seção Meu espaço.
- Clique nos meus favoritos.
- Na aba "Lugares", selecione "Adicionar um lugar favorito".
- Insira a localização desejada na barra de busca ou selecione com o ponteiro do mapa.
- Escolha o ícone apropriado:
- Estrela: Favorita geral
- Casa: casa
- Maleta: local de trabalho
- Clique em Salvar este favorito.
- Renomeie o favorito se necessário, e depois confirme.
- Edite ou gerencie seus favoritos a qualquer momento no Meu Espaço > Meus Favoritos.
Você também pode adicionar um endereço favorito dos resultados da rota:
- Clique no local posicionado como ponto de partida ou ponto final nos resultados da sua rota.
- Clique nos três pontos ao lado do nome do local.
- Selecione Adicionar este lugar aos favoritos.