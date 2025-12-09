Como você salva e gerencia seus endereços como favoritos?

Atualizado em 09 dezembro 2025

Marcar seus endereços frequentes facilita a entrada das buscas de rota para escolher a partida ou destino da rota.

Os favoritos são destacados ao inserir destinos (busca de rota) e na tela inicial.

Em particular, você pode determinar seus endereços "Casa" e "Trabalho" para encontrá-los diretamente na página inicial da sua inscrição.

No aplicativo Île-de-France Mobilités 

  • Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
  • Vá para a seção Meu espaço.
  • Clique nos meus favoritos.
  • Na aba "Lugares", selecione "Adicionar um lugar favorito".
  • Insira a localização desejada na barra de busca ou selecione com o ponteiro do mapa.
  • Escolha o ícone apropriado:

- Estrela: Favorita geral

- Casa: casa

- Maleta: local de trabalho

  • Clique em Salvar este favorito.
  • Renomeie o favorito se necessário, e depois confirme.
  • Edite ou gerencie seus favoritos a qualquer momento no Meu Espaço > Meus Favoritos.

Você também pode adicionar um endereço favorito dos resultados da rota:

  • Clique no local posicionado como ponto de partida ou ponto final nos resultados da sua rota.
  • Clique nos três pontos ao lado do nome do local.
  • Selecione Adicionar este lugar aos favoritos.