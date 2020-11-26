Se você é usuário do site, para se manter informado sobre a situação do tráfego na sua linha, é necessário ter uma conta e se inscrever clicando no botão "Alerta" (sino), exibido nas telas da seção de Horários ou Informações de Tráfego.

A partir de uma etapa da jornada no roadmap, a assinatura também é possível com o botão "mais ações nesta etapa".

Você então receberá por e-mail as informações sobre interrupções declaradas pela operadora que opera a linha.

As funções da tela "Meu Espaço Pessoal" da Minha Conta permitem que você gerencie o recebimento de suas assinaturas (modificação de horários, exclusão, etc.) de forma centralizada.