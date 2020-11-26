Na tela inicial, o botão "Adicionar um destino favorito" permite que você acesse o formulário para inserir um novo favorito de lugares. Os favoritos dos lugares são destacados ao digitar destinos (buscando direções) e na tela inicial.



Na tela de horário, em uma parada de uma linha, o botão "Favoritos" no canto superior direito ativa o favorito. Seus horários ficam acessíveis diretamente na seção "Agendas" (aba "Favoritos").



As buscas de rota também podem ser marcadas para serem facilmente iniciadas na tela de "Favoritos" do menu, clicando no botão no canto superior direito.



Salvar um itinerário detalhado de uma viagem permite que você coloque seu conteúdo no modo "offline" e seja alertado por uma notificação pouco antes da partida.