Para usar seus favoritos do site, você deve primeiro criar uma conta e estar logado.



Nas telas de resultados das diferentes seções ("rotas", "Próximos", "Horários", "Informações de tráfego"), clicar no botão "Favoritos" (a estrela) salva o item como favorito.



No mapa da rota, em cada fase também é possível marcar os elementos clicando no botão "mais ações nesta fase" ("...").



Seus lugares favoritos são priorizados ao solicitar direções.



Seus favoritos de cronograma são exibidos assim que você seleciona a seção "Cronogramas", destacando as próximas passagens em tempo real se estiverem disponíveis.



As funções da tela "Meu Espaço Pessoal" da Minha Conta permitem que você gerencie seus favoritos (modificação, exclusão) centralmente.