No site da Île-de-France Mobilités

É possível salvar muitas informações para facilitar o acesso posteriormente no site (seção Mova-me, se você tiver uma conta) ou na aplicação.



A criação de favoritos é possível a partir de várias telas da Île-de-France Mobilités, clicando no botão "Favoritos" em forma de estrela.



No aplicativo móvel

A partir do aplicativo, é possível marcar uma parada na seção "Horário" e, selecionando o meio de transporte (Metrô, RER, bonde, ônibus), a linha de sua escolha e depois a parada que você tem interesse. Para trens e RER, você deve entrar em uma estação de descida e chegada para determinar a direção correta de viagem.

Você também pode determinar seus endereços "Casa" e "Trabalho" para encontrá-los diretamente na página inicial da sua inscrição, ou marcar sua rota selecionando a estrela no canto superior direito do seu roadmap.

Os favoritos de localização facilitam a entrada das buscas de rota para o início ou destino da viagem. Os favoritos de linha permitem que você receba alertas baseados em interrupções. As paradas ou os favoritos do horário permitem que você encontre os horários das suas linhas com um clique.