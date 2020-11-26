Como posso receber alertas de trânsito em tempo real nas minhas linhas de transporte público no meu smartphone?
Para mantê-lo informado sobre a situação do trânsito na sua linha pelo aplicativo para smartphone, é necessário assinar na linha clicando no botão "Alerta" (sino), exibido nas telas da seção de Horários.
Você então receberá por notificação as informações sobre interrupções declaradas pela operadora que opera a linha.
As funções da tela "Meus Favoritos / Linhas" no Menu no canto inferior direito do app permitem que você gerencie seus favoritos (editando, excluindo) centralmente.