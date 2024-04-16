Se você tiver um bilhete válido no seu celular ou no Samsung Galaxy Watch, pode viajar em toda a rede de transporte da Île-de-France (dentro dos limites das datas e zonas selecionadas no momento da compra).

Para validar seu ingresso, certifique-se de possuir:

NFC habilitado;

Um bilhete válido (data e zona) para a viagem que você deseja fazer;

No celular, você deve ter a tela ligada ou até mesmo desbloqueada (não precisa o aplicativo estar aberto).

(não precisa o aplicativo estar aberto). Depois, apresente a parte de trásdo seu celular ou smartwatch para o alvo de leitura sem contato do validador. De fato, geralmente é na parte de trás do seu telefone que a antena NFC está localizada, permitindo comunicação sem contato com o validador.

A capa protetora do seu celular às vezes pode interferir na validação. Se for esse o caso, talvez você precise tirar o celular da caixa antes de validar.

Se seus ingressos estiverem armazenados no aplicativo complementar My Navigo Tickets e seu telefone estiver sem conexão à internet há vários dias, a validação pode falhar. Nesse caso, abra seu aplicativo de transporte e confira seus bilhetes: o aplicativo avisará se for necessário reconectar ao serviço e permitirá que você faça isso.

Fique tranquilo, você rapidamente aprenderá o gesto que funciona melhor para o modelo do seu celular ou com seu relógio.