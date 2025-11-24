Não consigo mais validar com meu celular Android ou smartwatch

Atualizado em 24 novembro 2025

Se você não conseguir mais validar: primeiro, certifique-se de que o NFC está ativado e que possui um bilhete válido (data e zona) para a viagem que deseja fazer.

Existem várias causas que podem causar falha na validação do seu celular ou smartwatch :

  • Atualização de Software
  • Alterando as configurações do telefone
  • coexistência com outros serviços usando NFC

Aqui estão várias formas de resolver isso:

  • Instale as últimas atualizações do seu aplicativo móvel/smartwatch, oferecendo o serviço de compra de passagens de transporte para Île-de-France e o aplicativo complementar, Ticket sans contact ou Mes Tickets Navigo, dependendo do modelo do seu celular;
  • Reinicie o telefone/smartwatch e então reinicie seu aplicativo móvel oferecendo o serviço de compra de passagens de transporte para a Île-de-France;
  • Desligue e ligue o NFC novamente nas configurações do seu celular ou smartwatch;
  • Se seus tickets estiverem carregados com o aplicativo complementar My Navigo Tickets, não desinstale, pois isso resultará na perda dos tickets que ele contém. Verifique no Google Play uma nova versão e instale-a
  • Se você usar o aplicativo Ticket Companion sem contato , pode desinstalá-lo e reinstalá-lo sem risco para seus tickets.
  • Se seus tickets forem carregados em um chip SIM e você tiver um telefone com dois slots para SIM, certifique-se de que esse cartão esteja no slot 1;
  • Se seus ingressos estiverem carregados no aplicativo complementar My Navigo Tickets, confira seus ingressos no seu app móvel para verificar se é necessário reconectar ao serviço ( seção Como validar com meu celular)
  • Se seu celular permitir, altere o "método NFC padrão" nas configurações NFC do telefone: o Selecione "cartão SIM" se seus tickets estiverem armazenados no SIM;
    o Selecione "Embedded Secure Element" se seus tickets estiverem armazenados no Secure Element do telefone;
    o Selecione "Sistema operacional Android" se seus ingressos estiverem armazenados no aplicativo acompanhante My Navigo Tickets.

Se mesmo assim não conseguir validar, pode entrar em contato diretamente com o atendimento ao cliente pelo aplicativo.

Uma dessas operações deve permitir que o serviço funcione novamente

Se não for o caso, você pode entrar em contato com o Atendimento ao Cliente através de
Entre em contato conosco > Meus bilhetes de transporte [...] / Tenho outro pedido.