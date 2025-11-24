Se você não conseguir mais validar: primeiro, certifique-se de que o NFC está ativado e que possui um bilhete válido (data e zona) para a viagem que deseja fazer.

Existem várias causas que podem causar falha na validação do seu celular ou smartwatch :

Atualização de Software

Alterando as configurações do telefone

coexistência com outros serviços usando NFC

Aqui estão várias formas de resolver isso:

Instale as últimas atualizações do seu aplicativo móvel/smartwatch, oferecendo o serviço de compra de passagens de transporte para Île-de-France e o aplicativo complementar, Ticket sans contact ou Mes Tickets Navigo , dependendo do modelo do seu celular;

contact ou , dependendo do modelo do seu celular; Reinicie o telefone/smartwatch e então reinicie seu aplicativo móvel oferecendo o serviço de compra de passagens de transporte para a Île-de-France;

Desligue e ligue o NFC novamente nas configurações do seu celular ou smartwatch;

Se seus tickets estiverem carregados com o aplicativo complementar My Navigo Tickets , não desinstale, pois isso resultará na perda dos tickets que ele contém. Verifique no Google Play uma nova versão e instale-a

, não desinstale, pois isso resultará na perda dos tickets que ele contém. Verifique no Google Play uma nova versão e instale-a Se você usar o aplicativo Ticket Companion sem contato , pode desinstalá-lo e reinstalá-lo sem risco para seus tickets.

, pode desinstalá-lo e reinstalá-lo sem risco para seus tickets. Se seus tickets forem carregados em um chip SIM e você tiver um telefone com dois slots para SIM, certifique-se de que esse cartão esteja no slot 1;

Se seus ingressos estiverem carregados no aplicativo complementar My Navigo Tickets, confira seus ingressos no seu app móvel para verificar se é necessário reconectar ao serviço ( seção Como validar com meu celular)

Se seu celular permitir, altere o "método NFC padrão" nas configurações NFC do telefone: o Selecione "cartão SIM" se seus tickets estiverem armazenados no SIM;

o Selecione "Embedded Secure Element" se seus tickets estiverem armazenados no Secure Element do telefone;

o Selecione "Sistema operacional Android" se seus ingressos estiverem armazenados no aplicativo acompanhante My Navigo Tickets.

Se mesmo assim não conseguir validar, pode entrar em contato diretamente com o atendimento ao cliente pelo aplicativo.