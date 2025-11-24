Não consigo mais validar com meu celular Android ou smartwatch
Se você não conseguir mais validar: primeiro, certifique-se de que o NFC está ativado e que possui um bilhete válido (data e zona) para a viagem que deseja fazer.
Existem várias causas que podem causar falha na validação do seu celular ou smartwatch :
- Atualização de Software
- Alterando as configurações do telefone
- coexistência com outros serviços usando NFC
Aqui estão várias formas de resolver isso:
- Instale as últimas atualizações do seu aplicativo móvel/smartwatch, oferecendo o serviço de compra de passagens de transporte para Île-de-France e o aplicativo complementar, Ticket sans contact ou Mes Tickets Navigo, dependendo do modelo do seu celular;
- Reinicie o telefone/smartwatch e então reinicie seu aplicativo móvel oferecendo o serviço de compra de passagens de transporte para a Île-de-France;
- Desligue e ligue o NFC novamente nas configurações do seu celular ou smartwatch;
- Se seus tickets estiverem carregados com o aplicativo complementar My Navigo Tickets, não desinstale, pois isso resultará na perda dos tickets que ele contém. Verifique no Google Play uma nova versão e instale-a
- Se você usar o aplicativo Ticket Companion sem contato , pode desinstalá-lo e reinstalá-lo sem risco para seus tickets.
- Se seus tickets forem carregados em um chip SIM e você tiver um telefone com dois slots para SIM, certifique-se de que esse cartão esteja no slot 1;
- Se seus ingressos estiverem carregados no aplicativo complementar My Navigo Tickets, confira seus ingressos no seu app móvel para verificar se é necessário reconectar ao serviço ( seção Como validar com meu celular)
- Se seu celular permitir, altere o "método NFC padrão" nas configurações NFC do telefone: o Selecione "cartão SIM" se seus tickets estiverem armazenados no SIM;
o Selecione "Embedded Secure Element" se seus tickets estiverem armazenados no Secure Element do telefone;
o Selecione "Sistema operacional Android" se seus ingressos estiverem armazenados no aplicativo acompanhante My Navigo Tickets.
Se mesmo assim não conseguir validar, pode entrar em contato diretamente com o atendimento ao cliente pelo aplicativo.
Uma dessas operações deve permitir que o serviço funcione novamente
Se não for o caso, você pode entrar em contato com o Atendimento ao Cliente através de
Entre em contato conosco > Meus bilhetes de transporte [...] / Tenho outro pedido.