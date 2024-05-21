Se seus tickets estiverem armazenados no elemento seguro ou no chip SIM do seu celular, muitos modelos permitem validar mesmo que a bateria esteja descarregada.

Se seus ingressos estiverem armazenados no aplicativo complementar My Navigo Tickets, é necessário que a tela do seu telefone seja ligada para validar o bilhete, mas o aplicativo de transporte não precisa ser aberto.

No caso de uma inspeção, se você tiver um passe Navigo Month ou Navigo Week, deve poder exibir sua foto na solicitação (Minha Conta) para apresentá-la ao inspetor.