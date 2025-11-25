O que é o modo Express Transit no iPhone e no Apple Watch? Como eu ligo ou desligo?
O modo Express no iPhone e Apple Watch significa que você não precisa reativar ou desbloquear a tela ao passar pelo validador. Quando você cria seu primeiro cartão Navigo desmaterializado no iPhone ou Apple Watch, o modo Express é ativado por padrão nesse cartão.
Veja o que fazer no Modo Expresso:
Em um iPhone
Para ativar o modo Express Transport no seu cartão Navigo carregado em um iPhone, no seu iPhone
- Abra o aplicativo da carteira,
- Selecione seu cartão Navigo
- Selecione o menu de contexto (...) > Dados do Mapa.
- Selecione Transporte Expresso e escolha o cartão.
Em um Apple Watch
Para ativar o modo Express Transport no seu cartão Navigo carregado em um Apple Watch, no seu iPhone:
- Abra o aplicativo Watch
- Cartões Selecionados & Apple Pay
- Selecione Transporte Expresso e escolha o cartão.
Para reconhecer o cartão no qual você deseja ativar o modo Express Transport, os últimos 4 dígitos do número do cartão aparecem na imagem do cartão.
Se você assina um contrato Navigo Liberté + no seu iPhone ou Apple Watch, é preferível carregá-lo em um segundo cartão.
Bom saber
Você poderá validar com cada um dos cartões do seu iPhone pressionando o botão lateral (iPhone com Face ID) ou central (iPhone com Touch ID) duas vezes e escolhendo o cartão Navigo desejado a cada vez.
Validadores de barramento nas seguintes redes ainda não suportam o modo Express. Para validar nos barramentos dessas redes, pressione o botão direito duas vezes e selecione a placa a usar: Francilité Grand Provinois, Transdev Vexin, Transdev Brie e Deux Morin, RATP Cap Mantois.
Mais informações sobre o modo Express no site da Apple.