O modo Express no iPhone e Apple Watch significa que você não precisa reativar ou desbloquear a tela ao passar pelo validador. Quando você cria seu primeiro cartão Navigo desmaterializado no iPhone ou Apple Watch, o modo Express é ativado por padrão nesse cartão.

Veja o que fazer no Modo Expresso:

Em um iPhone

Para ativar o modo Express Transport no seu cartão Navigo carregado em um iPhone, no seu iPhone