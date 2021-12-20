FAQ: Vélib'Découvrir et acheter un forfait Vélib’Quais pacotes Vélib' estão disponíveis no aplicativo Île-de-France Mobilités?Como faço para comprar passes Vélib' no aplicativo Île-de-France Mobilités?Já tenho uma assinatura do Vélib' no meu passe Navigo, posso usá-lo para comprar ofertas do Vélib' no app Île-de-France Mobilités?Tenho uma dúvida sobre o histórico de compras do meu Vélib'Utiliser Vélib’Como faço meu Vélib' na estação? Preciso usar um passe Navigo ou um código secreto?Como usar um Vélib' elétrico?Como faço para devolver meu Vélib' à estação?Tenho uma dúvida sobre o histórico de compras do meu Vélib'Problèmes et supportTenho um problema durante minha jornada no Vélib': com quem posso contatar?O aplicativo me informa que meu passe Navigo já está associado a uma assinatura do Vélib' Métropole, quando eu não tenho um!Não consigo escanear meu passe Navigo com o celularPerdi ou tive meu passe Navigo roubado, quais passos devo tomar?